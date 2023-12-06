تن هاج و بوكيتينو.. وجها لوجه فى قمة مانشستر يونايتد وتشيلسى

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "أولد ترافورد"، لمتابعة الصدام القوي بين مانشستر يونايتد الذى يستضيف نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

حيث يدخل الفريقان اللقاء بدافع تحسين موقعهما في جدول الترتيب ، والذى يعانى كل فريق منهم من التدهور فى نتائجه فى الفترة الأخيرة.

ويأمل الهولندي إريك تن هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد في استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة أمام نيوكاسل في الجولة الماضية، والتي كسرت سلسلة 3 انتصارات متتالية، ليتجمد رصيد الشياطين الحمر عند 24 نقطة في المركز السابع.

أما ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، يأمل في تحسين نتائج الفريق اللندني خارج ملعبه منذ بداية الموسم الجاري، حيث فرط في 8 نقاط ممكنة بعد خسارتين وتعادل مقابل 3 انتصارات، مما أبعده عن دائرة الكبار.

حيث يتواجد فريق تشيلسى في المركز العاشر برصيد 19 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن برينتفورد، بينما يقع مانشستر يونايتد فى المركز السابع برصيد 24 نقطة.