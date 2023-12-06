فريق متطوعي وزارة الشباب يشارك في معرض إيديكس 2023

لليوم الثاني على التوالي يواصل المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023 " فعالياته ، والذى يتم تنظيمه على أرض مصر ، خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وفي هذا الصدد استمرت مشاركة فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة، والبالغ عددهم حوالي ١٥٠ متطوع في تنظيم فعاليات المعرض، حيث تنوعت مهامهم ما بين الترجمه الفورية للزائرين من وفود دول العالم وتزويدهم بكافة المعلومات عن الأسلحة والمعدات المعروضة في كل الأجنحة بمختلف اللغات، بالإضافة إلى توجيه الزائرين لكافة أجنحة المعرض ، والقيام بالأعمال التنظيميه الأخرى وكذلك حضور الاجتماعات للترجمه الخاصه للشركات والاتفاقيات التى تتم بين الدول المشاركة بالمعرض .

وقد أختتم اليوم بمشاركة المتطوعين بتنظيم العشاء الرسمى للوفود والعارضين من الدول المشاركة بالمعرض بفندق ألماسه

يذكر أن معرض إيديكس يضم ٢٢ جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح ، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من ٣٥ ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.