برلمانية: الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد

أكدت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد ووسط مؤامرات ومخططات تحاك بالدولة المصرية ، قائلة إن الانتخابات الرئاسية الحالية انطلاقة للمستقبل.

وطالبت النائبة ولاء التمامى، فى تصريحات صحفية لها اليوم، الشعب المصري بضرورة المشاركة الإيجابية والإقبال علي صناديق الانتخابات لرسم مستقبل جديد لمصر، واختيار رئيس لإدارة شئون البلاد بحكمة ووعي خلال الفترة القادمة، مشددة على أن المشاركة في الانتخابات بكثافة رسالة تحدي من المصريين لاعداء الداخل والخارج. بأن الشعب يقف خلف الدولة في كافة المجالات.

ونوهت إلى ضرورة نزول جميع المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي ستنطلق في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، لاختيار رئيسه.

واختتمت التمامى، أن، مصر حريصة على اجراء كل الاستحقاقات وانجاحها سواء كانت برلمانية أو رئاسية. وذلك تأكيد للاستقرار والأمن في مصر. ولذلك ـاتي الاتنتخابات الرئاسية في وقتها من أجل أن الوطن وضمان استقراره.