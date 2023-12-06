الأهلي يلتقي سموحة في ذهاب نهائي مرتبط السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي مع نظيره سموحة، في السادسة مساء اليوم ، على صالة حسن مصطفى، في ذهاب نهائي دوري المرتبط، فيما تقام مباراة فريق المرتبط في الرابعة عصرًا على نفس الصالة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على سموحة ووضع قدما على منصات التتويج على أمل الحفاظ على لقبه الذي توج به العام ا لماضي على حساب الاتحاد السكندري، بينما يأمل الفريق السكندري في تحقيق الفوز في لقاء اليوم البطولة.

ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في حال فوز فريق المرتبط في مبارتي الذهاب والإياب.

وكان فريق سلة الأهلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على الاتحاد السكندري، في نصف نهائي دوري المرتبط، وتأهل سموحة لنفس الدور على حساب سبورتنج