"يونيفيل": زيادة سريعة ومقلقة في أعمال العنف على طول الخط الأزرق بالجنوب اللبناني

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن الأيام الأخيرة شهدة زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف على طول الخط الأزرق بالجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي، موضحة أن الجيش اللبناني لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل.

وأضافت في بيان لها اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة اللبنانية أكدت مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين عندما استهدف الجيش الإسرائيلي قاعدتهم اليوم، موضحة أن هذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها جندي من الجيش اللبناني خلال هذه الفترة الحرجة.

وشددت "يونيفيل" على مواصلة حث الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على إنهاء دائرة العنف، محذرة من أنه يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق.