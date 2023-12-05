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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري النيل.. الإسماعيلي يتقدم بهدف على البنك الأهلي في الشوط الأول

الإسماعيلي والبنك
الإسماعيلي والبنك
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تقدم فريق الإسماعيلي بهدف نظيف علي فريق البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نايل.

أحرز الهدف للدراويش اللاعب عمر الساعي بالكعب وعلى طريقة الكبار في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وحاول البنك الأهلي احرز التعادل لاكن الحارس احمد عادل عبدالمنعم تألق و تصدي لكل المحاولات، ليحافظ علي تقدم فريقة في الشوط الأول.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من:

"أحمد عبد المنعم، حمدي النقاز، محمد نصر، إياد العسقلاني، محمد دسوقي، مروان حمدي، محمد بيومي، عمر الساعي، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي، ياو أنور".

البنك الأهلي الإسماعيلي دوري نايل الجولة الثامنة استاد الإسماعيلية