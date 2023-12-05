دوري النيل.. الإسماعيلي يتقدم بهدف على البنك الأهلي في الشوط الأول

تقدم فريق الإسماعيلي بهدف نظيف علي فريق البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نايل.

أحرز الهدف للدراويش اللاعب عمر الساعي بالكعب وعلى طريقة الكبار في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وحاول البنك الأهلي احرز التعادل لاكن الحارس احمد عادل عبدالمنعم تألق و تصدي لكل المحاولات، ليحافظ علي تقدم فريقة في الشوط الأول.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من:

"أحمد عبد المنعم، حمدي النقاز، محمد نصر، إياد العسقلاني، محمد دسوقي، مروان حمدي، محمد بيومي، عمر الساعي، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي، ياو أنور".