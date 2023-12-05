الآلاف بمؤتمر جماهيري حاشد لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في بورسعيد.. شاهد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، مؤتمر جماهيري حاشد بحضور الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، بنادي المعارف، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

بالفيديو والصور.. الآلاف بمؤتمر جماهيري حاشد لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في بورسعيد

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ورفع المشاركون لافتات عليها صور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وعليها عبارات مؤيدة له، في الوقت الذي جرى ترجمة كلمات المؤتمر بلغة الإشارة.

وتطرق الحديث خلال المؤتمر للمخاطر التي تحيط بمصر المرحلة الحالية، فضلا عن ما تحقق من إنجازات وتنمية في شتى المجالات خلال السنوات الماضية بعهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني في هذه المرحلة الحرجة التي تواجه دول العالم كله.

رابط فيديو البث المباشر:

https://fb.watch/oL5wZXmBNz/?mibextid=Nif5oz

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مؤتمر حاشد في بورسعيد

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