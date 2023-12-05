ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خطة إسرائيلية لإغراق أنفاق غزة.. اللواء نصر سالم يكشف مفاجأة

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن هناك قانون في تل أبيب يبيح قتل الأسرى الإسرائيلي لدى الخصم حتى لا يكونوا سببا للضغط على الحكومة.
 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل لن تبكي على الأسرى حال تخلصت منهم، وربما في الأخير تلقي على المقاومة .


وأردف أنه كانت هناك محاولة لإغراق الأنفاق في غزة بالمياه من قبل إسرائيل، ولكن حركة حماس تعد عدتها لهذا الأمر ومستعدة لأي تصرف إسرائيلي مثل الهجوم بالغاز أو الماء.
وأكد اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن حركة حماس خططت للبقاء تحت الحصار لفترة كبيرة، مشيرا إلى أن حماس لن تستسلم وستواصل الوقوف أمام إسرائيل.

وواصل اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن ما يحدث في غزة عار على كل صامت، بيده الحل أو القدرة على إيقاف نار الحرب.

واختتم أن هناك عملية تضليل للرأي العام العالمي بشكل ممنهج بشأن ما يحدث في غزة، موضحا أن هذا التضليل ينطلي على البعض واختتم ويصدقونه.
 

اللواء نصر سالم الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية قتل الأسرى الإسرائيلي الأنفاق في غزة