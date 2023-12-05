ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع عدد شهداء عدوان إسرائيل على غزة والضفة لـ16060 شهيدًا

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 16060 مواطنا فلسطينيا استشهدوا بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الـ60 على التوالي.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، فى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن نحو 15.800 مواطن استشهدوا في قطاع غزة فيما استشهد في محافظات الضفة 260 مواطنا.

وأوضحت أن نحو 40 ألف مواطن جرحوا خلال العدوان، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال (أكثر من 6 آلاف طفل، ونحو 4 آلاف امرأة)، فيما 20 مستشفى ما تزال خارج الخدمة، رغم من أن بعضها استأنف عملياته جزئيًا بعد وصول الوقود، أى أن جميع المرضى بما فيهم مرضى غسيل الكلى والسيدات الحوامل والأطفال في شامل غزة لا يوجد لديهم أي مكان لتلقي العلاج.

وزارة الصحة الفلسطينية غزة الضفة الغربية