طلائع الجيش يفوز بلدية المحلة بهدفين دون رد في الدوري

فاز فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش على نظيره بلدية المحلة، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد غزل المحلة لحساب منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

تقدم طلائع الجيش بهدف اللقاء الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 22 وأضاف محمد فتح هدف الضيوف الثاني في الدقيقة 27.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 14 في المركز الثالث فيما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 9 في الثالث عشر.

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا – خالد سطوحي – محمد فتح الله كماتشو- أحمد متعب

خط الوسط: عبد الرحمن أسامة – حمبد ماو - فريد شوقي.

خط الهجوم: يسري وحيد- كريم طارق – جودوين شيكا.

وبدء حسام أشرف هجوم بلدية المحلة، في التشكيل الذي يأتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: محمد عبدالرازق- نور الزموري- أحمد رضا- هشام حافظ.

خط الوسط: يوسف حسن- عبدالرحمن اللاهوني- ماجد هاني.

خط الهجوم: محمد أميسي- فيبو حكيم- حسام أشرف.