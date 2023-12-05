ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تدعو منتسبيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لهم.

وحثّ قنديل جميع منتسبي الجامعة من طلاب وأساتذة وموظفين على المشاركة الفاعلة في التصويت، مشددًا على أن ذلك سيسهم في صنع مستقبل مصر، خاصة في ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.

وأكد قنديل أن مشاركة الجميع تعكس الوعي بأهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد، داعيًا إلى ضرورة الإدلاء بالأصوات في إطار من الديمقراطية والشفافية.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسية رئيس جامعة حلوان مشاركة المواطنين