عماد الدين حسين: يمكن إقامة الدولة الفلسطينية طالما شعبها صامد والدول العربية تدعمها

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّه يمكن إقامة الدولة الفلسطينية طالما أن هناك شعبا فلسطينيا صامدا في أرضه ودول عربية قوية وكبرى تدعم هذا الحق خصوصا مصر وتفهم دولي ضاغط ويؤمن بعدم إمكانية الاستمرار في هذا العنف إلا بالضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين.

وأضاف "حسين"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية مروة فهمي، أنّ الفلسطينيين صامدون والدعم العربي والمصري موجود ويتبقى لنا أن يكون هناك تفهم أمريكي حقيقي وليس على الورق فقط كي تضغط على إسرائيل، لأن حكومتها حكومة حرب تريد إنهاء تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع الكاتب الصحفي ، أن الاستطلاعات تشير إلى أن الائتلاف المتطرف في دولة الاحتلال سيخسر الانتخابات لو أجريت الآن، حتى تأتي حكومة تؤمن بالسلام وأن حصار شعب واحتلال أرضه لمدة 75 سنة أمر لا يمكن استمراره وأن الحل الحقيقي يكمن في خيار الدولتين.



