مياه المنوفية: رفع حالة الطوارئ و تيسيير العملية الانتخابية

عقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية والعضو المنتدب اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديرى الافرع ومديرى العموم واصدر تعليماته برفع حالة الطوارئ بكافة فروع الشركة، لوضع خطة مسبقه لكيفية استعداد الشركة للانتخابات الرئاسية القادمة .

وفى بداية الاجتماع هنأ رئيس الشركة جميع العاملين بالعام الميلاد الجديد 2024، ووجه نجيب ، بتشكيل لجنة لتيسير العملية الانتخابية خلال الفتره من 10و11و12 ديسمبر الجارى و لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، لعرضها وحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه والكسر المُفاجئ بخطوط المياه ومشاكل الصرف الصحي.

كما وجة،قطاع المعامل ومديرى الافرع بعدم قطع المياه لغسيل الشبكات خلال فتره الانتخابات وتيسيرا للعاملين بالشركة وجة بتوفير وسيله مواصلات مناسبة للعاملين الناخبين لتيسسير الوصول الى لجانهم الانتخابية إذا لزم الامـر .

وأكد ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، كما قرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة

وشدد رئيس الشركة على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تظهر في الشبكات والمحطات أثناء عمليات التصويت بالانتخابات .

و أكد نجيب على تواجد مديري الفروع والمحطات في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل أثناء عملية الانتخاب بكافه اللجان على مستوى المحافظة، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات وتحديد الاحتياجات الضرورية من المعدات ومدى جاهزيتها للتعامل مع الازمات، ورفع درجة الاستعداد القصوى علي جميع المستويات، كما تم مناقشة الحلول المقترحة لتفادي حدوث الازمات وخاصة بالمناطق الساخنة .

وأكد نجيب، أن حملات التوعية المكثفة التي نظمتها الشركة مستمرة لجميع العاملين بجميع المناطق والقطاعات لتعريفهم بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وواجبنا نحو مصر وأهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني، وذلك لضمان استمرارية الاستقرار ولاستكمال مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة الي تعريف العاملين عن مقرات لجانهم الانتخابية المسجلين بها وأرقامهم بالكشوف الانتخابية وتوزيع كروت تحتوى على بيانات لجانهم وأرقامهم بالكشوف الانتخابية.

وأكد،على قرار رئيس الجمهورية بجاهزية المعدات والآليات الخاصة بالمركبات والمعدات والسيارات الخاصة بالشركة لأدارة الازمات والطوارئ .

وفى نهاية الاجتماع تقدم رئيس مجلس الادارة بخالص الشكر للمهندس هشام حرحش و المهندس محمد الشافعى مدير فرع الشركة بأشمون على جهودهم المبذولة خلال الفتره الحالية .

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