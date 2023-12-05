مباحثات ناجحة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو

بحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع وزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتم الاتفاق علي تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية ببوركينا فاسو .