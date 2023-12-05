ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مباحثات ناجحة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع وزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق  تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتم الاتفاق علي تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية ببوركينا فاسو .

مختار عبد اللطيف الهيئة العربية للتصنيع وزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو بوركينا فاسو