ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ أسوان يتابع حملات "بلدي أمانة" بقرى "حياة كريمة"

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بعنوان بلدى أمانة بقري حياة كريمة بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المتواصلة التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب ، والتى تقام تحت عنوان " بلدى أمانة " داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وفى هذا الإطار، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم إستهداف مختلف قرى حياة كريمة حيث تم تنفيذ حملة طرق الأبواب فى 25 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بواقع 4 ألاف زيارة منزلية حيث إستفاد منها 25 ألف و 56 من السيدات والرجال والأطفال .

ولفتت إلى أن الحملة ترتكز على تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل ، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع ، خاصة فى ظل الأزمات العالمية.

وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، وأيضاً ميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

IMG-20231205-WA0028
IMG-20231205-WA0028
IMG-20231205-WA0027
IMG-20231205-WA0027
IMG-20231205-WA0025
IMG-20231205-WA0025
IMG-20231205-WA0026
IMG-20231205-WA0026
IMG-20231205-WA0024
IMG-20231205-WA0024
IMG-20231205-WA0023
IMG-20231205-WA0023
حملة طرق الأبواب بلدى أمانة أخبار محافظة أسوان المجلس القومي للمرأة طرق الأبواب