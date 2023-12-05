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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الوثائقي "العنصرية" بثالث ايام برنامج اسبوع السينما الفلسطينية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يعرض اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء الفيلم الوثائقي الطويل "العنصرية"، إخراج فايق جرادة ضمن فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وضمن الفعاليات التي تقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية والذي يقيمه كلاً من المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر،بدار الأوبرا المصرية.

ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي، أسامة عبد الفتاح، بحضور المخرج فايق جرادة. يذكر أن فعاليات البرنامج قامت بإعداده فنياً الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يومياً حيث تختتم يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر.

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فعاليات موتمر إخراج العنصرية سينما