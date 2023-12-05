بسبب الأضرار.. "الاقتصادية" تقضي بتغريم شركة للدعاية والإعلان 21 مليون جنيه

قضت محكمة مستانف الاقتصادية بتغريم إحدى الشركات المساهمة ستيلر للدعاية والاعلان مبلغ 21 مليون جنيه لصالح شركة ايبك ورزلتس لوجود منافسة غير مشروعه والاخلال بمبدأ التعاقد لما لحق بها من أضرار.

وتضمنت الدعوى ضد الشركة أنه تم تاسيسها طبقا لاحكام القانون وحيث ان بينهما تعاون لوحدة اغلبية المساهمين فيهما واعضاء مجلسى الادارة فى كلا منهما ، الا ان المدعى عليه قام بانشاء شركة منافسة فالحق الضرر لمقيمة الدعوى.

وكشفت الدعوى ان الشركة المدعيه تمارس نفس نشاط الشركة فى مجال الدعاية والاعلان واسناد مناقصات عامة ترسى لصالحها والذى خالفت صحيح القانون بانه لايجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الادارة لشركة المساهمه او لمديرها الاتجار لحسابه او لحساب غيره فى احد فروع النشاط التى تزاولها الشركة والا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كانها اجريت لحسابها هى.

كما طالبت الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس بالتعويض نتيجة الاضرارالمادية والادبية وطبقا للقانون ومخالفة نص المادة 98 من قانون الشركات المساهمة فى حق الشركة المدعية بصفتها مع الزامهما متضامنين بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.