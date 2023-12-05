تدشين حملة لتطوير وتجميل الوحدات الصحية في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط عن تدشين الحملة الشهرية لتنظيف وتجميل وحدات ومراكز طب الأسرة بالإدارات الصحية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان والدكتور أحمد عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والسكان والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية .

واوضح الدكتور السيد عبد الجواد : انه تم تدشين حملة "ملف طبي لكل أسرة" بمنشآت الرعاية الصحية الأولية استعدادا للتأمين الصحي الشامل في محافظة دمياط في إطار الجهود المبذولة في السعي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل فرد من أفراد الأسرة.

وتم تدشين حملة "ملف طبي لكل أسرة" بمنشآت الرعاية الصحية الأولية المستهدفة بتطوير الخدمات الصحية المقدمة بها خلال الفترة من الأحد ٢٦ نوفمبر وحتى الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ والتي تم خلالها إنشاء ١٦٦٣٤ ملف عائلي لعدد ١٦٦٣٤ أسرة وذلك من خلال الفرق الطبية بالوحدات والمراكز والفرق المتنقلة بالمنشآت الحكومية ومن شقة لشقة وتكثيف دور الرائدات الريفيات والمثقفين الصحيين في نشر الوعي بين المواطنين بأهمية إنشاء الملف الطبي.

الجدير بالذكر أن إنشاء ملف طبي بأقرب منشأة رعاية صحية أولية يتيح لكل فرد الفحص الطبي الشامل سنويا متضمن الفحص الاكلينيكي والتحاليل المعملية وفحص الأسنان والذي يتم من خلاله الاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري وغيرهم ويتيح علاجها ومتابعتها للحد من مضاعفاتها.

