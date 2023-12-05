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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي
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استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على قائمة فريقه التي يخوض بها بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلاب شهر ديسمبر الجاري. 

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر. 

وقال مصدر داخل الفريق إن قائمة الأحمر في المونديال تضم كل من: 

حراسة المرمى : محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق

الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد

الهجوم:انتوني موديست ومحمود عبدالمنعم كهربا وبيرسي تاو

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