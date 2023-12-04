مستشار الأمن القومي الأمريكي: مساعدات واشنطن لأوكرانيا أضعفت من تقدم روسيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، إن الولايات المتحدة ردت على 3 هجمات كانت موجهة ضد سفنها في البحر الأحمر من جماعة الحوثي وإيران هى من سمحت لها بذلك.

أضاف سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عرضتة فضائية" القاهرة الإخبارية"، أنه دون أعمال الكونجرس لا يمكنهم شراء المزيد من المعدات لأوكرانيا لأن الموارد يتم تخصيصها من الكونجرس، مؤكدًا أن المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا أضعفت من تقدم روسيا وساعدت كييف فى التقدم، كما ساعدت أمريكا على حشد مواردها وملء مخازنها.

وأكد أن القرار الآن بيد الكونجرس وليس هناك حل سحري، ويجب أن يتصرف فورًا لضمان أمن أمريكا القومي ومساعدة شريكتهم أوكرانيا ضد روسيا.