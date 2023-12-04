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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

شيرين أبو عاقلة يفتتح ثاني أيام أسبوع السينما الفلسطينية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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إنطلقت مساء اليوم فعاليات اليوم الثاني من  أسبوع السينما الفلسطينية والذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينيةو بتنظيمه كلًا من المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية. 
جاء ذلك بحضور عدد كبير من السينمائيين والنقاد والإعلاميين الذين أشادوا بجودة الفيلم وما يناقشة من قضايا واقعيه، وخلال الفعالية تم عرض الفيلم الوثائقي الطويل "شيرين ابو عاقلة" اخراج "معن سمارة" ومدته ٦٠ دقيقة وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة  ادارها الكاتب الصحفي ايمن الحكيم واستضاف خلالها مدير التصوير د. محسن احمد.

يذكر أن الفعاليات قامت بتقديمها وإعدادها فنيًا الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يوميًا حيث تختتم  يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر.

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سينما فلسطين فعاليات التضا