جامعة حلوان تحصد ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة لذوي الهمم

حصدت جامعة حلوان عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة الجامعات المصرية لذوي الهمم، التي أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.

وشارك طلاب الجامعة في البطولة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.



وحقق فريق كرة الطائرة للجلوس بالجامعة 8 ميداليات ذهبية، فيما حصد فريق ألعاب القوى حركى على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و2 برونزية.

ونال فريق ألعاب القوى لقصار القامة على ميداليتين ذهبية و2 فضية، بينما حقق فريق ألعاب القوى بصري علي ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

واستطاعت الجامعة أن تحصد عدد 2 ميدالية فضية، 3 ميدالية برونزية في رفع الأثقال، وحصدت عدد 4 ميدالية فضية فى تنس الطاولة.

وقد أشاد الدكتور السيد قنديل بالنتائج التي حققها الفريق والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لرعاية الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في الحياة الجامعية.

وتقدم رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة والاعتزاز لفريق جامعة حلوان من ذوي الهمم، الذين حققوا إنجازات مشرفة في بطولة الجامعات المصرية ، وإن هذه الإنجازات تؤكد على قدرات ومواهب طلابنا وطالباتنا من ذوي الهمم.

ونؤكد استمرار حرصنا على دعم مسيرة طلاب وطالبات الجامعة من ذوي الهمم، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات، حتى يثبتوا وجودهم و ينهضوا بدورهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم".