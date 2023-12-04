وثائقي تايلور سويفت يتخطى ربع مليار دولار عالميًا

يواصل الفيلم الوثائقي “Taylor Swift: The Eras Tour” للنجمة تايلور سويفت، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 7 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 250 مليون دولار، جمع منها 178.2 مليون في شباك التذاكر الأمريكي و71.8 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع "بوكس اوفيس موجو".

يتتبع الفيلم اعتلاء المغنية الأمريكية (تايلور سويفت) مسرح مدينة (لوس أنجلوس) في ولاية كاليفورنيا، خلال ليلة موسيقيّة حافلة؛ من أجل تقديم جولة الحقب التي تؤدي فيها أغاني مختلفة من جميع ألبوماتها العشر السابقة، في رحلة عمرها سبعة عشر عامًا من الموسيقى.