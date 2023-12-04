قافلة طبية مجانية لعمليات الشفة الأرنبية بمستشفى أسوان الجامعي

انطلقت فعاليات القافلة الطبية الإنسانية الدولية المجانية الشاملة لعمليات الشفة الأرنبية والشق الحنجرى والعيوب الخلقية بالرأس والرقبة في أسوان بالتعاون بين مبادرة "الناس لبعضهم"، ومؤسسة " عملية إبتسامة .

وتفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية بالمستشفى الجامعى ، والتى تستمر فى الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجارى بالتعاون مع جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان بإشراف من قسم جراحة التجميل والإصلاح بقيادة الدكتور أحمد قناوى ، وبحضور الدكتور عصام أبو المجد رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى ، وأيضاً الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام للمبادرة .

ونقلت غادة أبو زيد تحيات محافظ أسوان للمشاركين فى هذه القافلة من الأطباء المصريين المتخصصين والإستشاريين لمؤسسة عملية إبتسامة الدولية " برئاسة الدكتور محمد الشاذلى ، مشيدة بالتعاون المتواصل من فريق العمل الطبى الذين حرصوا على المشاركة الفعالة فى هذه القافلة الطبية التطوعية لتقديم خدماتهم الإنسانية لأبناء المحافظة .

وقدمت نائب المحافظ شكرها لإدارة مستشفى أسوان الجامعى لتوفير كافة السبل والإمكانيات والخدمات اللوجستية والمستلزمات الطبية وغرف العمليات المجهزة بما تحتاج إليه القافلة لإتمام أعمالها بنجاح .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد قناوي بأن القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى ضمت العديد من التخصصات منها جراحة التجميل والتخدير والرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الإجتماعية والتسجيل الطبى .

ولفت إلى أن القافلة تشهد إقبال كبير مما سيساهم بدوره فى تخفيف المعاناة عن كاهل أسر المرضى من تحمل أعباء ومشقة السفر إلى محافظات أخرى حيث يتم توفير العلاج الجراحى التكميلي الإصلاحى ، وأيضاً علاج التخاطب والأسنان بالمجان ، مع إجراء الفحوصات اللازمة ، ومن المتوقع إجراء حوالى ١٢٠ عملية جراحية لمرضى الشفة الأرنبية ، بجانب توقيع الكشف على أكثر من 350 حالة من قرى ومناطق محافظة أسوان والمحافظات الأخرى على مدار فعاليات القافلة ، مع عقد لقاءات توعوية صحية بالمستشفى الجامعى .

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