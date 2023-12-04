أسوان: الانتهاء من 1165 مشروعًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء ياسر عبد الشافى، بترأس الإجتماع الدورى والتنسيقى لعرض نتائج المشروعات الجارية، وذلك بحضور أعضاء المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء المهندس حازم محمد، ومحمد شعيب، بالإضافة إلى ممثلى لجنة دار الهندسة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأيضًا مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية.

جاء ذلك من أجل المتابعة الدقيقة لمعدلات ونسب الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام المساعد على أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فإننا نسابق الزمن لإنهاء المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حيث تم الإنتهاء من 1165 مشروع حتى الآن، ويتم تشغيلهم تدريجيًا ودخولهم الخدمة ليجنى المواطنين ثمار النجاحات والإنجازات المتتالية التى حققتها وتحققها المبادرة، والتى ساهمت بشكل مباشر فى تحويل القرى إلى قرى تكتسى بالبانوراما الجمالية، وكاملة المرافق والخدمات الأساسية المختلفة، مع تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها، وتحويلها أيضًا لمناطق جذب سكانى.

وأوضح أنه تم التأكيد على تكثيف المرور الميدانى من قبل المسئولين المختصين على المشروعات المتنوعة بكافة قطاعات العمل العام لتحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين بالإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل العام المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه المبادرة الرئاسية " حياة كريمة تستهدف 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة.

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