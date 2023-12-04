ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أكثر من 30 شهيدًا فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في شرق قطاع غزة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استُشهد أكثر من 30 فلسطينيًا وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في استهداف لمنازل مأهولة في حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة. 

وذكرت مصادر طبية وبالدفاع المدني في قطاع غزة، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ عشرات المنازل بحيي الزيتون والشجاعية، مما أدى إلى ارتقاء 30 شهيدًا على الأقل أغلبيتهم أطفال، وجرح آخرين، وتم تدمير المنازل على رءوس ساكنيها.

وكانت طائرات حربية، قد قصفت مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، مما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة 10 آخرين وتضرر المكان.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال تُحاصر منطقة حي الزيتون، وتحديدًا البلدة القديمة من مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل، أفادت جمعية ‏الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد المسعف أسامة تايه (37 عامًا)، وهو متطوع مستجيب أول مع فريق إسعاف الهلال في منطقة الفالوجة بجباليا شمال القطاع، بعد أن رفض مغادرة شمال غزة إلى الجنوب وأصر على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة إلى المواطنين الذين يعانون ويلات القصف، كما أصيب الموظف محمد أبو ركبة الذي كان معه.
 

شرق غزة الشجاعية الزيتون غزة