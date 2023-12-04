أكثر من 30 شهيدًا فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في شرق قطاع غزة

استُشهد أكثر من 30 فلسطينيًا وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في استهداف لمنازل مأهولة في حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة.

وذكرت مصادر طبية وبالدفاع المدني في قطاع غزة، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ عشرات المنازل بحيي الزيتون والشجاعية، مما أدى إلى ارتقاء 30 شهيدًا على الأقل أغلبيتهم أطفال، وجرح آخرين، وتم تدمير المنازل على رءوس ساكنيها.

وكانت طائرات حربية، قد قصفت مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، مما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة 10 آخرين وتضرر المكان.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال تُحاصر منطقة حي الزيتون، وتحديدًا البلدة القديمة من مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل، أفادت جمعية ‏الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد المسعف أسامة تايه (37 عامًا)، وهو متطوع مستجيب أول مع فريق إسعاف الهلال في منطقة الفالوجة بجباليا شمال القطاع، بعد أن رفض مغادرة شمال غزة إلى الجنوب وأصر على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة إلى المواطنين الذين يعانون ويلات القصف، كما أصيب الموظف محمد أبو ركبة الذي كان معه.

