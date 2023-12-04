مصرع وإصابة 3 شباب في حادث تصادم بطريق شبين القناطر

لقي شابين مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين - شبين القناطر، وجرى نقل الجثتان والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر ووجود جثتان ومصاب.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر وأسفر الحادث عن مصرع كلا من "فيصل ب ع" 18 سنة، و"مصطفى ع م" 19 سنة، وإصابة شاب ثالث وجرى نقل الجثتان والمصاب إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت التصريح بدفن الجثتان والاستعلام عن حالة المصاب الثالث والتحفظ على الدراجة النارية والسيارة.