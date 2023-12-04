بالصور.. انطلاق أولى فعاليات أسبوع سينما فلسطين

إنطلاق أولي فعاليات أسبوع سينما فلسطين تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية ،إنطلقت مساء امس فعاليات "أسبوع السينما الفلسطينية " والذي قام بتنظيمه كلاً من المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

حيث بدأت الفعاليات بالسلام الجمهورى والوقوف دقيقة حداد علي اروح شهداء فلسطين، ثم القي الدكتور حسين بكر كلمة علي الحضور حيث أكد خلالها علي سعادته بالتعاون مع الدكتور وليد قانوش بأقامة تلك الفعالية التي تعد الاولي من نوعها والتي تعرض أفلاماً سينمائية تناقش القضية الفلسطينية وذلك في ضوء تعليمات معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، مؤكداً علي التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية، ودور القوي الناعمة والثقافة في التضامن مع القضية الفلسطينية ، واعقب ذلك كلمة للدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من السينمائيين والنقاد والإعلاميين ، وخلال الفعالية تم عرض

الفيلم الوثائقي الطويل "من تحت الركام" إخراج ان تسوليس والذي أشاد جميع الحضور بجودته وطريقة عرضه للأحداث الذي نعيش جزء كبير منها حالياً علي أرض الواقع ، كما ناشد الحضور الجهات المعنية بضرورة عرض الفيلم بعدد من الفعاليات الثقافية وكذلك بالقنوات الفضائيه.

، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي، عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي ، وتحدث خلالها مدير التصوير، الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.

يذكر أن الفعاليات قامت بتقديمها وإعدادها فنياً الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يومياً حيث تختتم يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر

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