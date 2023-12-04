"الأونروا": سكان غزة فقدوا كل شيء وهم بحاجة إلى كل شيء

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين "الأونروا " إن سكان غزة فقدوا كل شيء وهم بحاجة إلى كل شيء، استشهد أكثر من 15000 فلسطيني هناك بما في ذلك أكثر من 6.000 طفل و4.000 امرأة منذ بدء الحرب الإسرائيلية.

جاء ذلك في تغريدة لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" حيث حذرت من موت السكان بسبب الأمراض، فضلا عن القصف الإسرائيلي.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى تعطيل المرافق الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي، وهو ما حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه سيزيد من خطر انتشار الأمراض.

وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي "الوضع مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لحوالي 1.5 مليون نازح في جميع أنحاء غزة، خاصة أولئك الذين يعيشون في ملاجئ مكتظة للغاية مع صعوبة الوصول إلى مرافق النظافة والمياه الصالحة للشرب، مما يزيد من خطر انتقال الأمراض المعدية".