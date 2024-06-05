الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 36 شهيدًا و115 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بحسبما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 36586 شهيدًا و83074 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن إصابة 10 عسكريين في المعارك الدائرة بقطاع غزة، خلال 24 ساعة، حيث أصيب حوالي 3730 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في غزة 1889 منهم خلال العملية البرية.