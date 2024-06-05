وكيل تعليم دمياط: استعدادات قصوى قبيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد اليوم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية ومسئولي الأمن والمتابعة والتعليم الثانوي بالادارات، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، حيث يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

في بداية الاجتماع نقل وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الحضور وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد خلال ماراثون الثانوية العامة، كما نقل توجيهاته أثناء اجتماع أمس مع مديري المديريات.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، خلال الاجتماع، أهمية مرحلة الاستعداد لهذا الحدث بما يضمن سير الامتحانات بشكل منتظم لخدمة الطلبة والطالبات، كما شدد على ضرورة الاعتناء بالاستراحات المعدة لاستقبال المعلمين، وتجهيز اللجان على أعلى مستوى ممكن، ليتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في مناخ مناسب.

تعليم دمياط: رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن محافظ دمياط، وجهت برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، ورفع حالة الطوارئ، بالإضافة إلي توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور، لمنع التزاحم بمحيط اللجان، مشدده على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة دمياط.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتشديد الإجراءات اللازمة للتأمين، والتنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان السير، كما تم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء ومع للإسعاف.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بتجهيز اللجان بالأثاث المناسب والكافي لطلاب المرحلة الثانوية حرصا على توفير الراحة للطلاب وتجهيز كافة اللجان بالمراوح الجانبية والسماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات.

كما وجه بتشكيل لجان متابعة للمرور على جميع اللجان للوقوف على مدى صلاحيتها لأداء امتحانات الثانوية العامة بها، ومتابعة كل التجهيزات المطلوبة لسير الامتحان من حيث ( الانتهاء من الصيانات البسيطة – المراوح – الإضاءة –تطهير وتعقيم الحجرات – فرش اللجان _ فرش الاستراحات المخصصة للملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان).