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الأربعاء 05 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اجتماع لجنة التقييم الخاصة بمسابقة 100 معلم متمكن مبدع بتعليم الجيزة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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عقد اجتماع لجنة التقييم الخاصة بمسابقة 100 معلم متمكن مبدع بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية  التربية والتعليم بالجيزة بحضور أشرف سلومة وكيل الوزارة، و سمية الخطيب وكيل المديرية، و سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية. 

وتهدف المسابقة للارتقاء بالعملية التعليمية وفق الظروف والإمكانيات الحالية بالمدارس والإدارات التعليمية، وتنمية روح الإبداع لدى المعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات والمديرية، والسعي لتحقيق الانتماء والولاء لدى المعلمين والعاملين، ودعم المشروعات والمقترحات الداعمة لتحقيق تطوير منظومة التعليم.

أشرف سلومة الإدارات التعليمية مسابقة 100 معلم التربية والتعليم بالجيزة العملية التعليمية