اجتماع لجنة التقييم الخاصة بمسابقة 100 معلم متمكن مبدع بتعليم الجيزة

عقد اجتماع لجنة التقييم الخاصة بمسابقة 100 معلم متمكن مبدع بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة بحضور أشرف سلومة وكيل الوزارة، و سمية الخطيب وكيل المديرية، و سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية.

وتهدف المسابقة للارتقاء بالعملية التعليمية وفق الظروف والإمكانيات الحالية بالمدارس والإدارات التعليمية، وتنمية روح الإبداع لدى المعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات والمديرية، والسعي لتحقيق الانتماء والولاء لدى المعلمين والعاملين، ودعم المشروعات والمقترحات الداعمة لتحقيق تطوير منظومة التعليم.