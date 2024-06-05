8 بنوك مركزية تزيد الاحتياطي لديها من الذهب

أفاد تحليل فنى صادر عن جولد بيليون اليوم ، يكشف حيازات البنوك المركزية من الذهب، بأن الذهب يجد الدعم من استمرار الطلب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية، فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر ابريل إلى 33 طن، مقارنة مع صافي مشتريات بقيمة 3 أطنان فقط خلال شهر مارس.

وزادت ثمانية بنوك مركزية احتياطاتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر في أبريل، وكان البنك المركزي التركي أكبر مشتري حيث زاد احتياطيات الرسمية بمقدار 8 أطنان، حيث بلغ صافي مشتريات البنك بعد 11 شهرا متتاليا من الشراء إلى 38 طن من الذهب، مما يرفع إجمالي حيازاته الرسمية من الذهب إلى 578 طنًا.

بينما أعلن البنك المركزي الصيني، تباطؤ كبير في مشترياته من الذهب، ليشير البنك إلى أن احتياطاته من الذهب ارتفعت بما يقل قليلاً عن 2 طن في أبريل إلى 2264 طنًا - وهي أدنى زيادة شهرية منذ أن استأنف الإبلاغ في نوفمبر 2022 وأقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 18 طنا قبل أبريل.