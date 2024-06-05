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الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رجال الأعمال العرب والأفارقة: توطين صناعة الدواء في دول القارة ضرورة اقتصادية وحيوية

جانب من المعرض
جانب من المعرض
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اكد الدكتور علاء العيسوي المدير العام التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال العرب والأفارقة بالخارج على هامش معرض والمؤتمر الطبي الافريقي المنعقد في القاهرة، أن صناعة الدواء ضرورة اقتصادية وحيوية وتعزيز دور القطاع الطبي للقارة السمراء

أشار إلى أن مشاركة الاتحاد الدولي لرجال الأعمال في معرض ومؤتمر افريقيا هيلث تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين  دول افريقيا وتوطين الصناعات الدوائية مما يساهم في زيادة القدرة لدى الاقتصاد الطبي للقارة والبحث عن فرص الشراكة والاستثمار في افريقيا ليساهم في نمو للصناعات الدوائيه

أشاد باهتمام القيادة السياسية المصرية بهذا القطاع الطبي الحيوي في افريقيا ودعم وتنمية التبادل التجاري والاستثماري الطبي بين دول افريقيا .

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