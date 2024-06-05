رئيس جامعة سوهاج يتسلم جائزة أفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المستدامة

تسلم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم جائزة أفضل الأعمال البحثية، وحصدت الجامعة جائزة أفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المستدامة"، وذلك بحضور الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية والدكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عيسي الأنصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد وأعضاء مجلس أمناء وممثلي الجامعات الفائزة بالجائزة، وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة، والمهتمين في مجال العمل التطوعي والتنموي، وسط اهتمام إعلامي كبير، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

الدكتور حسان النعماني: جامعة سوهاج تمتلك كوادر علمية متميزة

وأعرب النعماني عن بالغ فخره واعتزازه بفوز الجامعة بهذه الجائزة، والذي يبرهن علي ان الجامعة تمتلك كوادر علمية متميزة، قادرة علي ان تخوض مجال التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار، وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لأهدافها وخططها في رسم معالم حقيقية تشق طريقاً للبحث العلمي في مجال التنمية المستدامة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية على مساهمتهم في دعم الأعمال البحثية العلمية وإبرازها، الي جانب خلق التنافس الشريف وتشجيع الأفكار والمبادرات المتميزة التي تساهم في تنمية المجتمعات.

وأكد النعماني أن هذا الفوز يمثل علامة فارقة لمرحلة جديدة من التطوير للمشاريع البحثية بالجامعة وتوسيع نطاق خدماتها، والاستمرار في دعم و تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مقدماً شكره لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي الجهد المبذول لتحقيق هذا الفوز، وحرص الجامعة على تتبني ممارسات صديقة للبيئة في كل عملياتها، ووضع المعيار البيئي كأولوية قصوى لخفض الانبعاثات الكربونية.

جدير بالذكر أن الجامعات العربية الفائزة هي جامعتي التكنولوجية و بابل بالعراق، و جامعة القصيم بالسعودية، ومن الجامعات المصرية جامعة سوهاج والمنصورة وحلوان.