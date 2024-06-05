مديرية التموين بالإسكندرية تشن حملات على محطات البنزين

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية الإسكندرية، برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له باكينام مصطفى وسالى أنور مفتشى الإدارة بحملة تموينية على محطات تموين السيارات.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر تجميع مواد بترولية لمحطة خدمة وتموين سيارات وتم التحفظ على كمية ٧٧٩٤ لتر سولار مدعم وايضا عدم انتظام قيد بسجل حركة المواد البترولية وتعطيل منظومة المراقبة الالكترونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالرقابة على حركة المواد البترولية المدعمة، وبتعليمات مشددة من المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للرقابة على حركة المواد البترولية المدعمة.