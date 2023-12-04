مؤتمر جماهيري لحياة كريمة بالسويس للتوعية بالقضية الفلسطينية

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس برئاسة العقيد عادل طاهر مدير مكتب السويس مؤتمرا جماهيريا حاشد للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، بحضور أمناء الأحزاب ورؤساء النقابات العمالية والمهنية بالسويس، ورجال العمل العام ومتطوعي حياة كريمة.

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن أحداث غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني بشكل عام وسكان قطاع غزة بشكل خاص، منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث القصف المتواصل يوميا ما خلف وراءه أكثر من 20 ألف شهيدا بالإضافة للمصابين والمفقودين أسفل الانقاض .

وقال محمود عبدالعزيز، منسق حياة كريمة في السويس، إن المؤتمر يستهدف توصيل رسالة تضامن لأشقائنا في فلسطين من قلب مدينة السويس الباسلة، وتعبير عن تقدير ودعم ممثلي المؤسسة في السويس ومتطوعيها للقيادة السياسية التي عبرت بشكل واضح وحاسم عن رفض الشعب المصري تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف محمود عبدالعزيز أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت المبادرة الوطنية التي تنبع من مسؤولية حضارية، لتغير واقع يؤمن للمواطن المصري حياة كريمة.

وخلال 4 سنوات استهدفت المبادرة تغيير حياة 60 مليون مواطن من خلال تطوير البنية التحتية، واحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشته، وخلق واقع جديد من التنمية المستدامة، مع التركيز على الريف المصري بشكل عام لذلك تبنت الدولة تطوير شامل لعدد 4741 قرية في 20 محافظة، وبنسب انجاز في المشروعات تخطت أكثر من 90% وبتكلفة أكثر من 800 مليار جنيه.

واستوعبت المؤسسة الطاقات الشبابية وجهود 45 ألف متطوع، في مصر كما تستهدف المؤسسة استكمال عدة محاور هي الأمن الغذائي والتعليم والثقافة ومحور التمكين الاقتصادي والمحور الطبي.

وتواصل المؤسسة جهودها بإطلاق مبادرة تحت شعار "من إنسان لإنسان" لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وبفضل جهود القيادة السياسية استطاعت مصر تقديم 2871 شاحنة مساعدات محملة بـ 3200 طن مساعدات طبية، ومساعدات غذائية ومياه واغطية وكساء.

كما عملنا في السويس منذ اللحظة الأولى تخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة والمساعدة في تذليل بعض الصعاب.

كما تحدث المتطوع أحمد نبيل عن جهود حياة كريمة في السويس، وقال إن المؤسسة عملت من خلال عدة محاور في المحافظة، هي الملف الطبي وتحقيق التنمية المستدامة، والرعاية الاجتماعية.

وخلال عام 2023 نجحت حياة كريمة بالتعاون مع جامعة السويس وجامعة قناة السويس ومديرية الصحة، في تقديم 12 قافلة طبية خدمت 6 آلاف حالة، وقدمت خدمات طبية عاجلة لعدد 17 حالة طبية، وذلك من خلال 115 عيادة في كافة التخصصات، كما وفرت حياة كريمة 30500 صندوق حماية اجتماعية، قام على توزيعها متطوعي المؤسسة في السويس.

وفي مبادرة راجعين نتعلم وزعت حياة كريمة 1550 شنطة مدرسية، كما وفرت أجهزة كهربائية في مبادرة يوم الفرح لـ 50 عروسة من المتعفيين، ووفرت كراسي متحركة لعدد 65 حالة منهم 25 كرسي كهربائي.

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