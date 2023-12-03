"هامش ضيق" في الحرية للإبداع

يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، الفيلم الأمريكي "هامش ضيق" أو لا مجال للمناورة - Narrow Margin ، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 5 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن عروض نادي الإبداع السينمائي، بإشراف الناقد محمد كمال مبارك.

الفيلم من إنتاج عام 1990، وتدور أحداثه في اطار الإثارة والجريمة، وهو اقتباس من فيلم صدر عام 1952 تحت نفس العنوان، ويحكي قصة نائب المدعي العام في لوس أنجلوس الذي يحاول إبقاء شاهد جريمة قتل في مأمن من القتلة أثناء سفره عبر البرية الكندية على متن قطار.

يشارك في بطولة العمل: النجم جين هاكمان، وآن آرشر، وهاريس يولين، وسوزان كينغ، ونايجل بينيت، وتوم ماكبيث، وكيفين ماكنتولي، موسيقى بروس بروفتون، سيناريو وحوار بيتر هيامز، وإيرل فيلتون، وإخراج بيتر هيامز.