رئيس المصرف المتحد ومحافظ جنوب سيناء يكرمان الفائزين في مسابقة للقرآن الكريم

علي هامش فاعليات مسابقة المصرف المتحد للقران الكريم السنوية والتي تقام في 20 محافظة علي مستوي الجمهورية. شهد اللواء خالد فودة – محافظ جنوب سيناء واشرف القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد الحفل السنوي الكبير الذي اقيم تحت رعاية محافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.

قام كل من اللواء خالد فودة واشرف القاضي بتوزيع جوائز المسابقة علي الفائزين من ابناء المحافظة. كذلك قاما بتوزيع شهادات التقدير والدروع علي عدد من الشيوخ والمحفظين من الازهر الشريف ووزارة الاوقاف المصرية.

شارك في الحفل السنوي الكبير, الذي اقيم بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ: ممثلي الازهر الشريف, ووزارة الاوقاف, ومدير مدرية الشباب والرياضة, ومديرة مدرية التضامن الاجتماعي. بحضور جيهان ابو حسين - نائب مدير عام ورئيس قطاع إيثار للمسئولية المجتمعية والاستدامة ورئيس لجنة مسابقة القرآن الكريم بالمصرف المتحد، وفريق عمل المصرف المتحد والفائزين في المسابقة وأولياء الأمور.

وفي كلمته, هنأ اللواء خالد فودة, جميع الفائزين في المسابقة من حفظة القران الكريم والسادة الاباء والامهات الفائزين. كما وجه الشكر والتقدير لقيادات المصرف المتحد لدعمهم الكبير وتنظيمهم هذه المسابقة السنوية بمحافظة جنوب سيناء ضمن نخبة من محافظات الجمهورية.

ووجه فودة النصح لأبنائه من حفظة القران الكريم وأولياء أمورهم بالاستمرار في متابعة حفظ القران الكريم والحرص علي العمل بخلق القرآن أسوة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

واعرب خالد فودة, ان الهوية الدينية للدولة المصرية تعتمد علي الوسطية ومدرسة الازهر الشريف في تعاليم الدين الاسلامي والبعد عن التطرف بمختلف صوره. وكذلك نشر المفاهيم الصحيحة للدين والمتوافقة مع طبيعة العصر.

وفي كلمته اعرب اشرف القاضي, عن سعادته بهذه الكوكبة الفائزين من ابناء محافظة جنوب سيناء المتميزين من حفظة كتاب الله. واضاف ان المصرف المتحد وضع استراتيجية شاملة للتعميق العمل المجتمعي التنموي خاصة في مجال التعليم والصحة بمختلف محافظات الجمهورية.

واكد القاضي علي حرص المصرف المتحد علي اقامة وتنظيم فاعليات مسابقة القران الكريم ب20 محافظة من محافظات الجمهورية, كاحد الفاعليات الهامة لنشر التعليم الديني الوسطي, وبناء جيل من الشباب المعاصر, والمتعلم, والمسلح باحدث النظريات العلمية. وفي نفس الوقت المحافظ والمتفهم لقواعد واصول دينه وشريعته.

وحول جهود الدولة في تجديد الخطاب الديني, اشار القاضي, ان الخطاب الديني يستند الي امرين. الاول : وهو النص الالهي ممثل في القران الكريم. والثاني : هو الفهم الصحيح لقواعد وتعاليم الدين الحنيف. ومن هنا تاتي ضرورة التجديد في اسلوب العرض وآليات للتدريس, بشكل يتناغم مع متطلبات العصر ويناسب جميع الشرائح العمرية.

هذا ومن الجدير بالذكر, ان فاعليات مسابقة المصرف المتحد للقران الكريم السنوية, اقيمت بعدد من مدن محافظة جنوب سيناء. كذلك بالتجمعات البدوية بمدينة الطور، راس سدر، ابوزنيمة، ابورديس، شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، وتجمعات" الحسوة، الجوفة، الطرفة، الاسباعية، بسانت كاترين. شارك في المسابقة هذا العام 1500 متسابق. وبلغ عدد الفائزين 380 فائز كان ضمنهم 5 من ذوي احتياجات خاصة.