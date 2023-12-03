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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

توافد المصريين بباريس للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024
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قال خالد شقير مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الفرنسية باريس، إن المصريين في الخارج نجحوا هذه المرة في تحمل المسئولية لأول مرة، وهذا الاختبار الذي فرضته الظروف للتصميم على الذهاب للانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بصوتهم.

وأضاف ، خلال تغطية مباشرة للانتخابات الرئاسية 2024 من العاصمة الفرنسية باريس لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: "يبدو أن ما يحدث في المنطقة جعلهم يستشعرون الخطر، ولهذا هم يشاركون في اليوم الأول بأعداد حاشدة".

ولفت إلى أنه من المنتظر أن نشهد هذا اليوم، الثالث والأخير، من السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس، توافد العديد من المصريين، لأنه منذ الساعة التاسعة وهم يتوافدون بكثرة من كافة الفئات العمرية، رغم أن درجة الحرارة ناقص 4، ويوجد تساقط للثلوج. 

باريس انتخابات الرئاسية 2024 العاصمة الفرنسية باريس