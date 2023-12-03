حنان عمار: المصريون في الخارج والداخل يقفون صفا واحدا خلف الدولة المصرية

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، المشهد الحضاري والتاريخي الذي ظهر به المصريون في الخارج، بعد مشاركتهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المصريون يدركون خطورة المرحلة الحالية، وحجم التحديات الراهنة في ظل التطورات والأزمات الإقليمية والدولية المتسارعة والمتعددة، لذلك احتشدوا بكثافة أمام السفارات والقنصليات المصرية بكافة دول العالم، للمشاركة في العرس الديمقراطي، وتقديم ملحمة وطنية في حب مصر.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الشعب المصري العظيم يدرك جيدا أهمية الانتخابات الرئاسية، ودورها الكبير في تحديد مصير الوطن ورسم مستقبله، لذلك ظهر بشكل مشرف يدعو للفخر في الخارج، وسيخرج بالملايين في الداخل للظهور في مشهد حضاري يليق بعظمة مصرنا الغالية.

واختتمت: "المصريون في الخارج والداخل يقفون صفا واحدا خلف الدولة المصرية، للحفاظ على أمنها القومي، وإحباط مؤامرات أهل الشر وقوى الظلام التي تحاك ضد الوطن".