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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: الانتخابات الرئاسية تعد أهم استحقاق والمشاركة فيها ضرورة وطنية

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس
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أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن إقبال المصريين بالخارج على مقار لجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية يؤكد حرصهم على إنجاح مارثوان الانتخابات الرئاسية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشاركة المصريين بالخارج ونزولهم بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية في عشرات اللجان بالخارج تعد مهمة وطنية جليلة وتصويت لاستمرار استقرار الوطن ونهضته وانطلاقه نحو المستقبل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رفع آلاف المصريين بالخارج أعلام مصر ورايات التأييد للرئيس السيسي، تؤكد أنهم جميعًا على العهد، ويتابعون انجازات وخطوات الوطن نحو التنمية الشاملة فى كافة المجالات.

وأكد النائب أحمد إدريس، أن الإنتخابات الرئاسية تعد أهم إستحقاق والمشاركة فيها ضرورة وطنية لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية، والشعب المصرى العظيم، في ظهر قيادته للانطلاق للأمام وتجاوز الأزمة الحالية. 

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