ضبط المتهم بفيديو الاعتداء على مواطنين في الخصوص

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم الخميس، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على سيدة وزوجها بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالدخول لمنزل إحدى السيدات والتعدى عليها وزوجها بالضرب.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص بالقليوبية من (السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو، وزوجها "مصابان بكدمات متفرقة") بتضررهما من (طليق الأولى ، 4 آخرين "لهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما وسرقة (مبلغ مالى - هاتفان محمول) لخلافات عائلية بينهم وفروا هاربين.

وتم ضبط مرتكب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.