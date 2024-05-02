رئيس جامعة دمياط يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية العلاج الطبيعي

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة اليوم 2 مايو 2024 افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث DICPT3 الذي نظمته كلية العلاج الطبيعي بجامعة الدلتا تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والاستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور يحيي عبد العظيم المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس أسامة محمد ربيع ناصر نائب رئيس مجلس الأمناء والمهندس محمد ربيع ناصر نائب رئيس مجلس الأمناء، تحت عنوان "تقنيات العلاج الطبيعى المبتكرة لتعزيز الرعاية الصحية، وذلك على مدار يومين الخميس والجمعة 2 و3 مايو الجارى ، " بقاعة المؤتمرات بالجامعة .

رافقه الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة، والأستاذ الدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز طرق الرعاية الصحية من خلال اتباع استراتيجيات حديثة تتوافق مع الأهداف المحددة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030, ويضم عدة محاور هامة في الرقابة والعلاج على النحو التالي :

- العلاج الطبيعى القائم على الأدلة في التخصصات المختلفة

- التكامل الحسى لذوى الهمم

- عصر جديد في إدارة تشوهات العمود الفقري

- العلاج القائم على التكنولوجيا

- وكذلك هندسة الأنسجة ( الجسيمات النانونية والمواد المركبة )

- التطورات الحديثة في الوقاية وإعادة التأهيل للإصابات الرياضية

- العلاج الطبيعى للقدم السكرى

- إعداة تأهيل الحروق وعواقبها

- خلل قاع الحوض

- وتضمن المؤتمر مشاركات بحثيه 52 بحثاً و 10 ورش عمل في مجال العلاج الطبيعى من 8 دول عربية وأجنبية ( مصر ، الهند ، والسعودية وعمان وتايلاند واندونيسيا ،ووفد ضم عددأً الجامعات اللبنانية وهى الجامعة اللبنانية ، والجامعة اللبنانية الألمانية ، وجامعة بيروت العربية ، وجامعة القديس يوسف)، كما تضمن المؤتمر مجموعة حلقات نقاشية دارت حول عدة محاور منها العلاج القائم على التكنولوجيا والذى يشتمل على ( الذكاء الاصطناعى ، والواقع الافتراضى ، والعلاج بمساعدة الروبوت ، والتأهيل عن بعد ) ، ومجموعة عروض تقديمية ، وبعض العروض الخاصة بالشركات.

وخلال الجلسة الافتتاحية ، رحب الدكتور محمد ربيع ناصر بالحضور وشدد على أهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية من خلال الربط بين احتياجات سوق العمل واحتياجات المجتمع مشيراً لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف للتطبيق العملي والربط بين الخبرات النظرية والعملية .

وحول أحدث التقنيات العلاجية بالجامعة وجه السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشكر لجامعة الدلتا قيادة وأعضاء هيئة تدريس وعاملين على كم المجهود المبذول في سبيل رفع مستوى الرعاية الطبية الذى لا مثيل له في مجال العلاج الطبيعي .

وأضاف الأستاذ الدكتور يحيي عبد العظيم المشد رئيس الجامعة أن المؤتمر يسعى لتحسين الخدمات الطبية والرعاية وزيادة فرص الوقاية وبناء مستقبل للأجيال القادمة قائم على جودة الحياة ، عن طريق تبادل الخبرات العلمية والطبية والأكاديمية مشيراً لجهود الجامعة في تشجيع البحث العلمي حيث ارتفع الإنتاج العلمى البحثي للجامعة في عام 2023 الي 1500 بحث منشور في مجالات علمية وطبيه مختلفة بالجامعة.

وفي ختام فعاليات افتتاح المؤتمر تم إهداء درع جامعة الدلتا للأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة الذي ثمن بدوره دور جامعة الدلتا في خدمة المجتمع والتعاون الأكاديمي المثمر مع الجامعات الأخرى في إثراء البحث العلمي تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة 2030.