حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة في 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان – دمياط – الإسكندرية، عدة حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة وضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية" و2 قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى وطلقة) تنفيذ 681 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- 550 قرص مخدر).. و(2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").



مديرية أمن الإسكندرية

2 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (مُتهمَين) و4 قضايا أسلحة نارية وبيضاء ..ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض- فرد محلى و3 طلقات) بحوزة (4 متهمين).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.