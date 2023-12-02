السياحة العالمية: 975 مليون مسافر حتى سبتمبر.. و20% زيادة بالشرق الأوسط

قالت منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، التابعة للأمم المتحدة، إن حركة السياحة الدولية سوف تستعيد ما يقرب من 90% من مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية هذا العام، حيث سافر ما يقدر بنحو 975 مليون سائح دوليًا بين يناير وسبتمبر 2023، بزيادة قدرها 38٪ عن نفس الأشهر من عام 2022.

وأكد أحدث تقرير للمنظمة، أن الوجهات العالمية استقبلت عدداً أكبر من السياح الدوليين بنسبة 22% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس موسم الصيف القوي في نصف الكرة الشمالي.

وبلغ عدد السياح الدوليين 91% من مستويات ما قبل الوباء في الربع الثالث، ووصل إلى 92% في يوليو، وهو أفضل شهر حتى الآن منذ بداية الوباء.

وبشكل عام، تعافت السياحة بنسبة 87% من مستويات ما قبل الوباء في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، وهذا يضع القطاع في طريقه للتعافي بنسبة 90% تقريبًا بحلول نهاية العام.

وتابعت: "ومن الممكن أن تصل عائدات السياحة الدولية إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، أي حوالي 93% من 1.5 تريليون دولار أمريكي حققتها الوجهات في عام 2019.

وتظهر أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية أن السياحة الدولية قد تعافت بالكامل تقريبًا من أزمة كوفيد-19 غير المسبوقة مع وصول العديد من الوجهات إلى أو حتى تجاوزت عدد الوافدين والإيرادات قبل الوباء.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: "تظهر أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية أن السياحة الدولية تعافت بالكامل تقريبًا من أزمة كوفيد-19 غير المسبوقة مع وصول العديد من الوجهات إلى عدد الوافدين والإيرادات قبل الوباء أو حتى تجاوزها، وهذا أمر بالغ الأهمية للوجهات والشركات والمجتمعات التي يشكل فيها هذا القطاع شريان الحياة الرئيسي".

وتستمر منطقة الشرق الأوسط في قيادة التعافي حسب المناطق من حيث المعدل النسبي، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 20٪ عن مستويات ما قبل الوباء في الأشهر التسعة حتى سبتمبر 2023، ويظل الشرق الأوسط المنطقة العالمية الوحيدة التي تجاوزت مستويات 2019 في هذه الفترة، وتساعد تدابير تسهيل الحصول على التأشيرات، وتطوير وجهات جديدة، والاستثمارات في المشاريع الجديدة المتعلقة بالسياحة، واستضافة الأحداث الكبيرة، في دعم هذا الأداء الرائع.

واستقبلت أوروبا، أكبر منطقة وجهة في العالم، 550 مليون سائح دولي خلال هذه الفترة، أي 56% من الإجمالي العالمي. ويمثل ذلك 94% من مستويات ما قبل الوباء. وكان هذا الانتعاش مدعومًا بالطلب القوي داخل المنطقة بالإضافة إلى الطلب القوي من الولايات المتحدة.

واستعادت أفريقيا 92% من زوار ما قبل الوباء خلال فترة التسعة أشهر هذه، ووصل عدد الوافدين إلى الأمريكتين إلى 88% من أرقام عام 2019 في هذه الفترة، حيث استفادت المنطقة من الطلب الأمريكي القوي، لا سيما إلى الوجهات الكاريبية.

ووصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذه الفترة إلى 62% من مستويات ما قبل الوباء بسبب تباطؤ إعادة فتح السفر الدولي، ومع ذلك، فإن الأداء بين المناطق الفرعية مختلط، حيث تعافت جنوب آسيا بنسبة 95% من مستويات ما قبل الجائحة، لكن شمال شرق آسيا تعافى بنسبة 50% فقط. يتضمن مقياس السياحة العالمية بيانات أكثر تركيزًا على المناطق، بالإضافة إلى المناطق الفرعية والوجهات الفردية.

وتم رصد طلب قوي على السفر للخارج من قبل العديد من أسواق المصدر الكبيرة هذه الفترة، حيث تجاوز العديد منها مستويات عام 2019، وأنفقت ألمانيا والولايات المتحدة 13% و11% على التوالي على السفر إلى الخارج مقارنة بنفس الأشهر التسعة من عام 2019، في حين أنفقت إيطاليا 16% أكثر حتى أغسطس.

وينعكس التعافي المستدام أيضًا في أداء مؤشرات الصناعة. بالاعتماد على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) وSTR، يقدم متتبع انتعاش السياحة التابع لمنظمة السياحة العالمية تفاصيل انتعاش قوي في أعداد المسافرين جواً ومستويات إشغال أماكن الإقامة السياحية.

وفي ظل هذه الخلفية، تسير السياحة الدولية على الطريق الصحيح للتعافي بالكامل من مستويات ما قبل الوباء في عام 2024 على الرغم من التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم وضعف الإنتاج العالمي، فضلاً عن التوترات والصراعات الجيوسياسية المهمة.