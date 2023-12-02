إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطباء في حادث بطريق طنطا كفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطباء في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل قرية سملا في نطاق محافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

تلقت الاجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من الرائد أحمد الشيخ رئيس نقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، باستقبال مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل قرية سملا، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطباء مصابين بكسور وسحجات وكدمات ونزيف بالبطن ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام.

تبين أن المصابين أغلبهم مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور ونزيف بالبطن وهم: علي حلمي 20 عاما، ومحمد سيد 20 عاما، سارة سعد 30 عاما طبيبة بمستشفى كفر الشيخ العام، ومحمد مصطفى 27 عاما، وحسام السيد 50 عاما، وحمدي مراد 30 عاما طبيب بمستشفى كفر الشيخ العام، وأسماء عبد المجيد 29 عاما طبيبة بمستشفى كفر الشيخ العام.