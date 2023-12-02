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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القصير" يتفقد مبنى وزارة الزراعة القديم بالدقي ويؤكد تأمينه واستمرار أعمال الصيانة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبنى القديم لديوان الوزارة بالدقي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بإغلاق  مبانى الوزارات القديمة لحين الانتهاء من خطط استغلالها.
وأكد وزير الزراعة على اغلاق المبنى نهائياً، وعدم السماح لأي من الأفراد بدخوله، عدا المكلفين بعمليات التأمين، ضد أي مخاطر، والصيانة للمبنى وملحقاته.
وشدد القصير على ضرورة تواجد أفراد أمن والحراسة بشكل دائم، على مدار الساعة، بحيث يكونوا مسئولين مسئولية كاملة وتامة عن تأمين المبنى، فضلاً عن أعمال الحماية المدنية، للحفاظ على المبنى، وعدم الحاق أي ضرر به أو بمحتوياته.
وأكد وزير الزراعة على استمرار أعمال الصيانة للحدائق والاشجار الموجودة خارجه، حتى يتم الانتهاء من خطة الحكومة لإستغلاله.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وجه خلال اجتماع الحكومة، بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.

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الاصول الحماية المدنية