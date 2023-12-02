منذ 8 سنوات.. مؤسس فيسبوك يتبرع بـ45 مليار دولار احتفالًا بمولودته

صرح مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك وزوجته إنهما يعتزمان التنازل عن 99 بالمئة من حصتهما في أسهم موقع التواصل الاجتماعي والتي تبلغ قيمتها نحو 45 مليار دولار لصالح المؤسسات الخيرية، وكان ذلك في الأسبوع الأول من ديسمبر عام 2015، لصالح مؤسسة خيرية، وذلك في رسالة لابنتهما ماكس التي ولدت آنذاك.

وتضاهي تلك الخطة خطوة مليارديرات آخرين مثل "بيل وميليندا غيتس" الذين أنشأوا مؤسسات خيرية وتعهدوا بالتبرع بثرواتهم للأعمال الخيرية، ونشر زوكربيرج على صفحته في فيس بوك صورة عائلية مع زوجته "بريسيلا تشان" وابنتهما ماكس مع منشور بعنوان "رسالة لابنتنا".

وأضاف زوكربيرج (31 عاما) وتشان إنهما يعتزمان التبرع بنسبة 99 بالمئة من أسهمهما في فيس بوك خلال حياتهما من أجل تحسين المبادرة التي تشكلت كشركة بمسؤولية محدودة يديرها الاثنان، وستبدأ بالتركيز على التعليم الشخصي وعلاج الأمراض والاتصال بالإنترنت وبناء المجتمع.

وتعهدت تشان وزوكربيرج، بالتبرع بمبلغ 1.6 مليار دولار لأعمال الخير التي يقومان بها، وقاما بعدة تبرعات هذا العام بما في ذلك لمدارس عامة ولمبادرات لتحسين الوصول إلى الإنترنت، وتبرعا أيضا للمستشفى العام في سان فرانسيسكو حيث تعمل تشان طبيبة أطفال.