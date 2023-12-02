إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بموتوسيكل في الفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة بخاريه " موتسكل "صباح اليوم السبت، على طريق الفيوم سنورس الزراعي بجوار قاعه كريستال، بدائرة قسم شرطة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما، فاصطدما معًا وأصيب الركاب.



وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة، لمساعدة المصابين في الحادث، كما أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة على الفور.



وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخاريه على طريق الفيوم سنورس الزراعي بدائرة القسم ، ووجود عدد من المصابين.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور الذي وقع قرب طريق الفيوم سنورس الزراعي، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.